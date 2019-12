AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-31 14:59:33

Apples iPhone X Reviews Spottet Online

Forud for officielle lanceringer, kommer altid en stribe af reviews, og det er heller ingen undtagelse med Apple iPhone X.

Forud for officielle lanceringer, kommer altid en stribe af reviews, og det er heller ingen undtagelse med Apple iPhone X.



De første iPhone X Unboxings er også sendt på gaden, og vi har igen samlet en række iPhone X reviews, som I kan nyde forud for fredagens officielle release.

Læs også Apple iPhone X Unboxing (Video)

En kort opsummering af den nye iPhone 10.



Smartphonen udstyres med Apples første OLED display, som Apple selv omtaler som ”Super Retina HD display”, med en opløsning på 2436 x 1125 pixels fordelt på 5,8 tommer. Her til kommer producentens nye Apple A11 Bionic processor, som vi også ser på deres nye iPhone 8 og 8 Plus. I fronten finder vi et 7 megapixel TrueDepth kamera, som kan benyttes sammen med det meget omtalte Face ID, og på bagsiden er iPhone X udstyret med to 12 megapixel kameraer.

Apple har besluttet at udstyret deres iPhone 10 med 3GB RAM, og så frigives iPhone X smartphonen i en version med 64GB og 256GB lager.



64GB versionen prissættes til USD 999.



Læs de første iPhone X reviews herunder:



Apple iPhone X, Day 1: The future is surprisingly familiar – Engadget



iPhone X review: The best damn product Apple has ever made – iMore



iPhone X review: face the future – The Verge



Review: iPhone X The 10th anniversary iPhone goes to Disneyland – TechCrunch



The iPhone, reborn – Mashable