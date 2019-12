AUTHOR :

Apples iPhone XS Max prissat til £1449. Dyreste iPhone til dato

Gårsdagens Apple presse event sendte producentens nye iPhone XS og iPhone XS Max ind på scenen, og til dato de dyreste iPhones vi er præsenteret for.

Prisen på iPhone XS starter ved £999, og dermed samme prisskilt, som vi så med deres iPhone X. Dette er vel og mærke for 64GB versionen.



Vil du en tand op af specs-stigen, hvor vi finder iPhone XS med 256GB og 512GB, så stiger priserne til £1,149 og £1,349 hhv.



Her topper prisen ikke. Den nye iPhone XS Max med det nye 6,5 tommer display topper prisskalaen med £1,099 for 64GB lagerplads, £1249 for 256GB versionen er slutteligt £1249 for iPhone XS Max med 512GB lager.



For at drage en parallel, så koster en 21.5 tommer iMac mindre og det samme gælder en 12 tommer MacBook samt Apples 13 tommer MacBook Pro.



Man kunne frygte prisen vil skræmme kunderne væk, men Apple har tendens til at få salgskurven i vejret til trods for høje priser.



