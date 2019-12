AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-13 10:56:22

Apples iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR fremvist på video

Skulle det være gået din næse forbi, afslørende Apple i går deres nye iPhone Xs, iPhone Xs Mac og iPhone Xr.

Skulle det være gået din næse forbi, afslørende Apple i går deres nye iPhone Xs, iPhone Xs Mac og iPhone Xr.



Ens for all er brugen af Apples nyeste A12 Bionic processor, og en design der minder meget om hinanden på tværs.



iPhone Xr kommer med et 6,1 tommer LCD display, iPhone XS med 5,8 tommer OLED display og slutteligt iPhone Xs Max med 6,5 tommer OLED display.

Læs også Resumé af Apples presse event september 2018



I nedenstående video får vi et up-close af alle tre nye iPhones samt en række af de nye features.

Startpriserne begynder ved £749 for Xr, $999 for XR og $1099 for XR Max.



Forudbestillingen starter i morgen, og frigives officielt fra 21 september 2018. Butikkerne modtager dem i oktober.

Kilde: EverythingApplePro