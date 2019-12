AUTHOR :

Apples iPhone er den bedst sælgende tech gadget i 2017

På trods af skræmmende høje priser, så lister Apples iPhones alligevel ind på listen over de mest populære tech gadgets i 2017 ifølge en ny rapport fra USA Today. Rapporten imponerede salgstal på 223 millioner solgte iPhones i 2017 mod 211 i 2016.



Samme rapport fra USA Today omtaler også andre producenter som Samsungs flagskibe, Galaxy Note 8 og Galaxy S8, hvor salgstal viser 33 millioner solgte Samsung enheder af de to omtalte smartphones.



På listen finder vi også Amazon Echo dot med 24 millioner solgte enheder, og vi finder også Apple Watch med 20 millioner enheder samt Nintendo switch with med 15 millioner solgte produkter.

Apple lancerede deres nye iPhone X i 2017, som er Apples dyreste smartphone nogensinde. Når 2018 slutter, bliver det spændende at se salgstallene for denne model og om Apple kan beholde pladsen i toppen.

