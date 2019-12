AUTHOR : Kenneth aka Ronin2300

PUBLISHED : 2017-06-09 09:56:00

Artikel: Optimering af batterilevetiden på din smartphone

Vores videonørd Kenneth har lavet en guide, der kan hjælpe til at forbedre batteritiden på din smartphone!

Tror vi alle har prøvet det. En tur på farten, og inden man kommer ud af døren, er telefonen næsten løbet tør for strøm. Er du ikke den heldige ejer af en powerbank, eller kommer i nærheden af en stikkontakt, så er gode råd dyre. Vi kigger på, hvordan du har mulighed for at optimere dit batteri på din smartphone, hvor der i mange tilfælde er meget at hente. Udgangspunktet bliver batteriet på en Huawei P10, som vi testede for kort tid siden.



Læs artiklen HER!