AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-09 09:30:28

Asus ZenFone Live L1 Android Go baseret smartphone snart i butikkerne

Asus har frigivet deres første Android Go smartphone, Asus ZenFone L1, og vi bliver præsenteret for en ZenFone L1 bygget med et 5.5 tommer display og en HD+ opløsning på 1440 x 720 pixels.

Under den smukke overflade finder vi en Qualcomm Snapdragon 425 processor, 1GB RAM samt 16GB internt lager og med mulighed for at udvider lagerkapaciteten via microSD.

Til at forsyne herligheden med strøm, har ASUS monteret et 3300 mAh batteri.

Asus ZenFone L1 er designet med et 5 megapixel kamera på fronten til selfies m.v., og et 13 megapixel på bagsiden til billeder og videoer. ZenFone L1 er ligeledes udstyret med dual SIM kort slot, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 samt 4G LTE.

Den nye Asus ZenFone L1 præ-installeres med Android Oreo.

Priser og officiel lancering er stadig ukendt.