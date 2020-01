AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-01 07:31:32

Bedst sælgende smartphone 2018

I 2017 introducerede Apple iPhone X, som markerede det første redesign til iPhone gennem flere år. Det markerede også første gang, at basis iPhone modellen blev prissat til $ 1.000 og op, som man kunne tro skræmte kunderne væk. Seneste salgstal tyder faktisk på det modsatte.

Ifølge de seneste tal fra Counterpoint Research viser det sig, at iPhone X faktisk var den bedst sælgende smartphone globalt i 2018. Tidligere tal viste, at iPhone X var den bedst sælgende smartphone i 1. kvartal 2018, men det ser altså ud til at iPhone X har formået at holde fast i sin plads for hele året.

Kilde: Counterpoint Research



Hvis man ser på den globale markedsandel, ser det ud til, at Apples iPhones dominerer med iPhone 8, der indtager andenpladsen, og iPhone 8 Plus kommer ind som nummer tre. Listen indbefatter også producenter Xiaomi og Samsung, men de ti første pladser er rigt udfyldt af Apple produkter.



Interessant er, at vi ikke ser nogen smartphones fra andre mærker som Huawei, på trods af at Huawei faktisk overtog Apple placering som den næststørste smartphone retailer.



Hvordan tallene til placeringen tælles sammen, omtales ikke. Det er muligt, at Huawei sælger flere telefoner end Apple generelt, men ikke nødvendigvis har en enkelt model, der sælger bedre end Apples iPhones, i det mindste baseret på de tal, vi ser.

Kilde & Billeder

Forbes