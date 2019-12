AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-15 09:04:08

Billede af Huawei G10 lækket på nettet

For kort tid siden postede Huawei en teaser for deres nye smartphone, som forventes lanceret i Kina 22 september, og nu er der dukket nye informationer på.

Et nyt pressebillede af en formodet Huawei G10 (Maiming 6), er dukket op på Google, som tyder på en smartphone udstyret med et quad-kamera setup. Det vil med andre ord betyde vi har et dual kamera setup på bagsiden sammen med dual kamera på forsiden. Hertil viser billedet LED front-facing flash f.eks. til brug ved selfies, hvor lyset kan drille, og dermed drage nytte af flash. Rygtebørsen omtaler en 18:9 aspect ratio, men det er ikke officielt udmeldt.



Tidligere rygter omtalte Huawei G10 var designet med et 5,9” display og en 1080p opløsning, Kirin 659 processor, 4GB RAM, op til 64GB lager og option for enten 3,240 eller 3,340 mAh batteri, men vi er stadig på rygteplan.



Om Huawei G10 overhovedet kommer uden for landegrænserne i Kina, er også uvist, eller om EU modtaget selvsamme model under et andet navn.



Vi holder følehornene ude.