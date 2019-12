AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-18 19:44:45

Billeder af HTC U lækket

Medierne har længe talt om et kommende nyt smartphone flagskib fra HTC i form af en ny U-serie, og nu har den famøse Evan Blass lækket de første billeder af den kommende HTC U.

Medierne har længe talt om et kommende nyt smartphone flagskib fra HTC i form af en ny U-serie, og nu har den famøse Evan Blass lækket de første billeder af den kommende HTC U.



Venturebeat.com, har tidligere skrevet den kommende HTC U forventes at være bygget med Qualcomms nyeste Snapdragon 835 SoC processor, som vi også ser brugt i Galaxy S8 og S8 Plus, som er Samsungs nye high end smartphones med blandt andet et 5.5” WQHD (2560x1440) display

Informationerne er stadig spartane omkring HTC U, og rygterne vil HTC U udbydes som en 64GB og en 128GB version samt mulighed for udvidelse via et microSD kort. Jungletrommerne vil også HTC U smartphonen bygges med en 12 megapixel kamera på bagsiden, og en 16 megapixel i front, som skulle byde på en Sony sensor.



HTC U skulle også benytte sig af såkaldte ”unique frame-embedded sensors” i rammen, som også kendes som HTC Edge Sense, som gør man via bevægelser kan koble funktioner på. Det være sig at klemme telefonen om rammen, bevæge den fra side til side m.v. Her til forventer man brugen af Android 7.1 Nougat OS samt HTC Sense 9 UI.



Læs mere om HTC U her