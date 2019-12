AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-05 09:16:58

Billeder af Motorola Moto X4 smartphone lækket før tid

Er du smartphone nørd, så følger du sikkert med i release rygterne af den kommende Motorola Moto X4 smartphone. Nu er der dukket billeder op via Evan Blass.

Rygterne har længe været en del af medierne, når det handler om den nye Motorola Moto X4 smartphone, og nu er der poppet billeder op af af Motorola Moto X4.



Billederne kommer via Evan Blass, som har delt et billede af den nye Moto X4 på Twitter. Hertil er specifikationer på smartphonen fremvist via Venture Beat.



Motorola Moto X4 forventes at være bygget med et 5,2” display, med en Full HD opløsning på 1920 x 1080 pixels.



Under motorhjelmen, skulle vi finde en Qualcomm Snapdragon 630 processor, 4GB RAM samt 64GB lagerplads.



Moto X4 smartphonen skulle være udstyret med et 3000 mAh batteri. Af kameraer skulle X4 byde på et 16 megapixel kamera på forsiden, og et dual kamera setup på bagsiden med 12 megapixel og 8 megapixel.



X4 præ-installeres med Android 7.1, og skulle have en IP68 rating.



Vi følger op, så snart der er mere nyt at melde ud.

Følg vores samarbejdspartner MSI på deres Facebook side via banneret.