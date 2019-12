AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-11 00:10:17

BlackBerry nærmer sig ny smartphone-udgivelse

Det er med at holde øjne og ører åbne over de næste par måneder, da BlackBerry snart skulle være klar til at berige os med en ny Key-model.

BlackBerry kunne sidste år lancere KeyOne, og nu meldes virksomheden så på vej med en efterfølger.

Den nye smartphone kommer angiveligt til at blive udgivet under navnet Key2. Udgivelsen forventes at finde sted i løbet af de næste par måneder.

Der er ikke blevet lækket det store om Key2. Den menes dog at blive drevet af Android, da BlackBerry har kastet virksomhedens eget operative system i skraldespanden.

Key2 regnes desuden med at ankomme med en Qualcomm Snapdragon 660-processer og 6GB RAM.

Det bliver højst sandsynligt TCL, som kommer til at stå for produktionen. TCL er nemlig en eksklusiv produktionspartner, hvad angår BlackBerry-mærkede smartphones.