AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-14 10:55:40

Brugte iPhone-kamera til at fotografere bryllup

Smartphone-teknologien er blevet markant - ikke mindst når snakken falder på kamera- og billedekvalitet.

Vores smartphone-kameraer har gennemgået en rivende udvikling siden den dag, hvor VGA udgjorde maksimumresolutionen.

Teknologien har faktisk udviklet sig i en sådan grad, at det nu er muligt at fotografere et helt bryllup med intet andet end et smartphone-kamera.

Det kan fotografen Barb Simkova nikke genkendende til. Hun blev for nyligt hyret som fotograf til et bryllup, hvor hun valgte at forevige dagen med hendes egen iPhone 8 Plus.

Det var en kæmpe succes, da billederne gik hen og blev så gode, at det ikke ved første øjekast er til at få øje på, hvorvidt det er et smartphone-kamera eller et rigtigt kamera, der har taget dem.

Barb Simkova er ikke den første professionelle fotograf, der har valgt at fotografere en hel bryllupsdag med et smartphone-kamera. Sidste år var der eksempler på fotografer, som gjorde det med en iPhone 6 Plus.