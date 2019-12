AUTHOR :

CES 2019: Samsung annoncerer Galaxy S10 og foldbare smartphone i februar forud for MWC

Nye informationer omtaler Samsung har flyttet deres præsentation af Galaxy S10 og foldbare smartphone en uge tættere på end først planlagt. Denne gang skulle bevæggrunden være komme Huawei i forkøbet på Mobile World Congress, som rygtes til at have en lancering på programmet.

Vi har set Samsung lave lignende planlægningsændringer tidligere for at slå Apple med sine H2-lanceringer, så denne udvikling er ikke ukarakteristisk for Samsung.



Den sydkoreanske elektronikgigant vil i stedet fremvise sit 10 års jubilæums flagskibs smartphone line-up - og en fuldt funktionel foldbar smartphone under et event i London og San Francisco den 20. februar.

Disse informationer kommer via Wall Street Journal.



Samsung har siden bekræftet arrangementet.



I USA vil eventet blive afholdt på Bill Graham Civic Auditorium i San Francisco at 11:00 a.m. Pacific.

Selvsamme redaktion hos Wall Street Journal, melder om større skærm og flere kameraer på Galaxy S10. Tre varianter af Galaxy S10 vil efter sigende komme i handlen i marts forud for en Galaxy S10 med 5G senere i foråret.