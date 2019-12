AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-04 09:00:07

COMPUTEX 2018:ASUS teaser med deres ROG Android Gaming Smartphone forud for Computex .

Jungletrommerne har været i gang et stykketid, og næsten dagligt forud for Computex 2018, kommer der nye rygter til. Denne gang er det direkte fra ASUS selv, som sparker hypen til et nyt stadie med en teaser for deres kommende ROG Android Gaming Smartphone. Billedet fra ASUS er ret shadowy, og med teksten "Coming Soon" svævende henover billedet af den formodet ROG Android Gaming Smartphone.

Efterfølgende har redaktionen hos Videocardz også opsnappet billeder af ROG Android Gaming Smartphonen.

Image credit: Videocardz.com

Officiel release af deres nye familiemedlem er sat til 4 juni 2018.

Vi deltager selv på deres presseevent, og melder retur så snart vi ved mere.

Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master