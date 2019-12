AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-04 14:28:02

Computex 2018: Alt du skal vide om ROG Phone fra ASUS

Ganske som ventet har ASUS annonceret deres ROG Phone, som sjovt drager en parallel til Razer Phone, som begge er såkaldte gaming smartphones. Dermed træder ASUS også ind i gaming smartphone business med introduktionen af ROG Phonen.

Mellem alle de vilde smartphone specifikationer, finder vi en overclocket version af Qualcomm Snapdragon 845 processoren, et vapor kølingssystem, programbare “ultrasonic AirTrigger” taster, en docking-port på siden, som åbner for muligheden for at koble ROG Phone til en desktop eller håndholdte gaming accessoires.

Asus ROG Phone er bygget med et 6 tommer, 2160 x 1080 pixel AMOLED display med HDR understøttelse takket været en dedikeret image processor, en 90 Hz refresh rate samt 1 ms respons tid.

Hvor vi på Razer Phone fik præsenteret en gaming-centric smartphone med 120 Hz refresh rate, kan Asus prale over den højeste refresh rate på en smartphone med AMOLED display.

ROG Phone er udstyret med et 4,000 mAh batteri, 8GB RAM, understøtter op til 512GB lager. Som vi ser på OnePlus 6, er ROG Phone uden mulighed for udvidelse af lagerplads via microSD. Til at drive herligheden, finder vi føromtalte Qualcomm Snapdragon 845 processor i en peppet version med 2.96 GHz.

Sammen med annonceringen af ROG Phone fra Asus, frigav Asus også en række benchmarks, som vi dog altid anbefaler at tage med et vist forbehold, indtil vi selv tester maskineriet af.

Føromtalte “3D vapor-chamber cooling system”, skal holde ROG Phonen nede i temperatur, da load uden tvivl vil sende maskineriet på overarbejde og dertilhørende temperaturstigning.

Asus skriver:

We have integrated a 3D vapor-chamber cooling system in a smartphone, and a detachable “AeroActive Cooler” for additional cooling power.

That helps keep performance from dipping as the phone gets hot. Among other things, You can run the same benchmark over and over and get consistent results, while some other phones will see the results dip with each successive run unless you take some time to let the phone cool off.

På softwaren siden, finder vi en X Mode option, som er i stand til at frigive RAM, og slukke for bagvedliggende programmer mens du afvikler spil på ROG Phonen.

”AirTrigger buttons on the side of the phone can be mapped to on-screen functions, letting you do things like run, jump, or shoot by tapping the side of the phone instead of placing your fingers on the screen”

Med til ROG Phonen kommer også en række forskellige tilbehør, som blandt andet inkluderer gaming headset, game kontrollers og docking station m.v.

Along with Asus ROG Phone we offer:

Gamevice controller with a WiGig dock that lets you stream games to a large screen while controlling the action using game controller buttons that attach to the sides of the phone.

Som tidligere omtalt, giver ROG telefonen mulighed for tilkobling til en dock, så du kan benytte dig af mus, tastatur og skærm i ren gaming PC stil. Hertil kommer deres integration af en TwinView dock, som gør du kan benytte ROG Phone som en dual-screen håndholdt gaming enhed. Her kan du spille på den ene del af skærmen, og chatte m.v. på den anden halvdel.

TwinView dock could be used for live streaming, watching videos while you play, or even playing two games at once. The accessory also has a built-in battery so that the second screen doesn’t slash your battery life in half.

When you use the AeroActive cooling module, you also get an extra USB Type-C port and headphone jack facing downward. The idea is to make it more comfortable to use a phone for gaming in landscape mode by giving you ports in a spot that your hands aren’t likely to cover when you’re holding the phone. That way power and headphone cables won’t get in your way when you’re using the ROG Phone.

Af andre features kan nævnes højtalere på forsiden, dual kamera setup på bagsiden, 12MP + 8MP, samt et 8MP kamera på forsiden og en fingeraftrykslæser på bagsiden.

Glemte vi at nævne Asus ROG Phonen også er udstyret med RGB farvelade.

Pris og officiel release er stadig ukendt.