PUBLISHED : 2019-05-28 12:35:52

Computex 2019: Asus ZenFone 6 Edition 30 smartphone afsløret

En ny Asus ZenFone 6 blev annonceret tidligere i denne måned, og nu har ASUS officielt lanceret den nye Asus ZenFone 6 Edition 30.

Den nye model lanceres for at fejre virksomhedens 30 års jubilæum, og kun 3000 enheder af telefonen vil blive produceret.



Asus ZenFone 6 Edition 30 kommer med 12 GB RAM og 512 GB lager, og bliver udbudt i mat sort og prydes med et Edition 30 logo.



ZenFone 6 Edition 30 fra ASUS leveres også med et flip-kamera, der bruges som både for- og bagkamera, og inkluderer en On dual-kamera opsætning med en 48 megapixel Sony IMX586 sensor og en 13 megapixel sensor.



Telelefonen bygges med en 6,4 tommer skærm, med FHD + opløsning på 2340 x 1080 pixel plus en Qualcomm Snapdragon 855 processor under motorhjelmen.



Enheden leveres med et 5000 mAh batteri og Android Pie.



