AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-04-04 09:10:40

Cover til OnePlus 7 afslører designet fra alle sider

Imens vi stadig venter på en officiel release af OnePlus’ næste flagskib, er der midlertidig dukket billeder op af telefonen på nettet, der fremviser OnePlus 7 formodede design via. et cover.

Designet ser umiddelbart ud til at OnePlus 7 byder på et full-screen display uden notch, hvor der i toppen er en udskæring til et pop-out selfiekamera, og en mikrofon i den anden side. Forrige leaks på dette område har også ”bekræftet” eksistensen af dette specielle kamera.

Sammenlignet med OnePlus 6 og 6T er der en volumenknap på venstre side, dog er simkort åbningen ikke til at finde i hverken venstre eller højre side. Her ser det ud til at simkort åbningen flyttet ned i bunden, ved siden af USB-C porten. På højre side af telefonen, møder vi alert-slideren og tænd/sluk knappen.

På bagsiden fremtoner et triple-kamera setup, der inkluderer to små prikker, som skulle fungere som laser autofokus. Under kameraerne finder vi en blitz, efterfulgt af OnePlus logoet.



Desværre ser det ud til, at vi måske er nødt til at vinke farvel til 3,5mm jackstikket, da det intet sted er finde på de lækkede billeder.

Specifikationerne lyder indtil videre på en Snapdragon 855 SoC og en 6,5” AMOLED skærm, sammenkoblet med nyeste generations fingeraftrykslæser indbygget i skærmen.



I takt med at OnePlus har øget prisen på deres telefoner fra hver generation, skal vi nok også forvente at se et lille spring i prisen, sammenlignet med OnePlus 6T. Prisen er derfor forventet at sige fra 549 dollars til 569 dollars.



På farvefronten er der indtil videre 3 farver lækket, disse farver lyder på: ”Black Yellow”, Black Purple” og ”Cyan Grey”. Farverne kan ses her

Release datoen på OnePlus 7 ser ud til at ligge engang i dette kvartal, en nærmere dato er dog ikke dukket frem endnu, så intet er bekræftet, indtil OnePlus kommer med en officiel udmelding.

Kilde og billeder: Gizmochina, Twitter/Sudhanshu1414