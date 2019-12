AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-15 10:19:02

De nye Samsung Galaxy S9 og S9 Plus video lagt online

Samsung Galaxy S9 og S9 Plus forventes fremvist på Mobile World Congress 2018 i februar, og skulle designmæssigt ligne Galaxy S8. Nu er der dukket en video op.

Samsung Galaxy S9 og S9 Plus forventes fremvist på Mobile World Congress 2018 i februar, og skulle designmæssigt ligne Galaxy S8. Nu er der dukket en video op, som løfter lidt af sløret for det kommende smartphone flagskib. Den velproducerede video af Galaxy S9 og S9 Plus, er lavet af @OnLeaks og Mysmartprice. Der er dog tale om renderingsvideoer, og ikke de faktuelle smartphones fra Samsung.

Læs flere Nyheder om smartphones



Videoen viser Galaxy S9 og S9 Plus, som minder meget om Galaxy S8 and S8 Plus i design og skærmstørrelse, og her vil kun et officielt release afslører alle de faktuelle informationer vi venter spændt på. Galaxy S8 and S8 Plus bliver bygget med den helt nye Qualcomm Snapdragon 845 i udvalgte lande, og en Samsung Exynos 9810 i andre.



Her til kommer 6GB RAM og option for 8GB. Af lagerplads finder vi en version med 64GB og op til 512GB.



Galaxy S9 skulle efter alt at dømme udstyres med et 12 megapixel kamera og S9 Plus med et dual setup bestående af to 12 megapixel kameraer.



Der skulle også være tænkt på sikkerheden i form af irisscanner, fingeraftrykslæser og sågar ny ansigtsgenkendelsessystem.

De nye smartphone flagskibe præinstallees med Android Oreo. Priserne er stadig ukendte.