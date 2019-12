AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-16 09:57:01

Den nye HTC U 11 officielt lanceret

Rygterne har længe svirret i medierne omkring en kommende HTC U 11, og nu er den endelig lanceret. HTC U 11 bliver producentens nye flagskip, og planlagt til at tage kampen mod konkurrenterne.

Så er den nye HTC U 11 smartphone endelig officiel, og producentens nyeste Android flagship virker yderst interessant.



HTC U 11 er udstyret med et 5.5” Super LCD display med en QHD opløsning på 2560 x 1440 pixels, og en Qualcomm Snapdragon 835 processor under motorhjelmen, som skal hjælpe med til at gøre systemet i HTC U 11 hurtigere end Jens Lyn på epo.

Lars Toft, Country Manager for HTC i norden forklarer:

"Med få undtagelser har udviklingen inden for smartphones været temmelig forudsigelig de seneste par år – større skærm, bedre kamera, hurtigere processor og så videre. Med HTC U11 åbner vi for en ny dimension, der helt fundamentalt kan ændre, hvordan du bruger din smartphone. U11 lytter, den føler og den lærer af dig helt af sig selv – og så er den i øvrigt fremragende på alle andre parametre: billede, kameraer, lyd, ydeevne og smukt design"



Den nye high-end smartphone fra HTC, er ligeledes udstyret med 4GB RAM og 64GB internt lager. Det er også muligt at erhverve sig HTC U 11 med 6GB RAM og 128GB lager, og ens for begge modeller, er muligheden for at udvide lagerpladsen via microSD porten.



HTC U 11 byder på en ny feature i form af Edge Sense, som kort fortalt, åbner op for muligheden for at interagerer med telefonen, ved at klemme på rammen. Den nye HTC smartphone, er også bygget med 360 degree audio, som arbejder sammen med 4 integreret mikrofoner på HTC U 11.



På bagsiden finder vi et 12 megapixel UltraPixel 3 kamera med OIS, og f/1.7 samt et dual LED flash, og som skulle være i stand til at optage 4K video.



På forsiden finder man et 16 megapixel kamera, som byder på en række Selfie features, som f.eks. Selfie Panorama mode.



Der er også blevet plads til 4G LTE, WiFi, Bluetooth, USB Type C, og så har HTC valgt at designe den nye smartphone uden det famøse 3.5mm headphone jack stik, men har valgt at bundle HTC U 11 med USonic Noise Cancelling headphones og en 3.5mm headphone adapter samt er telefonen udstyret med en IP67 rating, hvis uheldet skulle komme en tur forbi.



For at kunne forsyne smartphonen med strøm, er HTC U 11 udstyret med et 3000 mAh batteri, og Quick Charge 3.0.

Specifikationer på HTC U 11:



• Display: 5.5" med Quad HD (2560x1440) opløsning og 3D Corning Gorilla Glass 5

• CPU: Qualcomm Snapdragon 835, 64-bit octa-core op til 2,45 GHz

• Hukommelse: 4 GB RAM, 64 GB lagerplads + microSD-kort på op til 2 TB



• Kameraer i verdensklasse:

o Bagkamera: 12 MP (UltraPixel 3 med 1,4 μm pixelstørrelse), f/1,7, UltraSpeed Autofocus, optisk billedstabilisator, Auto HDR Boost og 4K-videooptagelse med 3D-lyd



o Frontkamera: 16 MP f/2,0 med BSI-sensor og HDR Boost



• Lyd: HTC BoomSound Hi-Fi edition højttalere, 24-bit Hi-Res afspilning og optagelse, HTC USonic med aktiv støjreduktion og personlig lydprofil, 4 retningsuafhængige mikrofoner og Acoustic Focus til videooptagelse

• Batteri: 3000 mAh, op til 24,5 timers taletid (3G/4G), op til 14 dages standby (3G/4G)

• Trådløs funktionalitet: NFC, BlueTooth 4.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz) og 4G LTE Cat 16 med hastigheder op til 1 Gbps download

• Andet: Android 7.1.1 med HTC Sense og Edge Sense, IP67-certificering

• Dimensioner og vægt: 153,9 x 75,9 x 7,9 (HxBxD i mm), 169 g





Det nye familiemedlem hos HTC udbydes i farverne Brilliant Black og Amazing Silver hos forhandlerne.

HTC U11 kan købes i farverne Amazing Silver og Brilliant Black på det danske marked fra primo juni til en vejledende pris på 5.790 DKK inklusive moms.

Credit: HTC