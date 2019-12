AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 12:04:06

Den trendy 3G Nokia 3310 er nu tilgængelig i Europa

3G Nokia 3310 er nu tilgængelig i Europa, og vil du med på fortidens Nokia 3310 hype, så er det nu muligt at bestille den i både Tyskland og England.

Fortidens super populære Nokia 3310, blev vækket til live i 2017 på paper-launch, og er siden hen dukket op i handlen i flere lande. Nu er turen kommet til Europa, som dermed kan købe den nye 3G version af Nokia 3310.



3G Nokia 3310 er pt. på hylderne I Tyskland til en pris på €69.99 via Otto, og I UK finds den hos Clove Carphone Warehouse.



Ganske som den oprindelige version, blive det også i 2017 regi tale om en meget budgetorienteret 3G Nokia 3310 mobiltelefon.



Den opdaterede 3G Nokia 3310, er bygget med et 2,4 tommer display, som byder på ”imponerende” 240 x 320 pixels, et 2 megapixel kamera og et 3.5mm audio jack stik.

Hovedformålet med 3G Nokia 3310 er udelukkende en mobiltelefon til opkald og SMS beskeder, og så er den som dens forgænger udstyret således du kan udskifte batteriet, og tilbyde helt op til 22 timers driftstid.



3G Nokia 3310 udbydes i forskellige farvelader, som fremgår HER.



Føler du dig fristet af at hoppe med på denne nye retro mobiltelefon?