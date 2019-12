AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-21 13:03:40

Denne dag løfter Samsung sløret for Galaxy Note 8

Rygterne har været mange om efterfølgeren til Galaxy Note 7. Nu tyder noget på, at en lancering er tæt på at finde sted.

Der har været meget spekulation angående, hvornår Samsung har tænkt sig at annoncerer den nye Galaxy Note 8. August har været nævnt som en mulighed, og det var faktisk ikke et helt dårligt bud.



Samsung har tidligere bekræftet, at august var en mulighed. Nu er det så endeligt slået fast, at datoen bliver den 23. august.



På trods af den kommende afsløring, så vides det endnu ikke, hvornår Galaxy Note 8 bliver smidt på butikshylderne. En udgivelsesdato bliver dog med stor sandsynlighed bekræftet den 23. august.



Det er på nuværende stadie stadig svært at sige, hvordan den nye Galaxy Note 8 kommer til at se ud. Rygterne siger dog, at den kommer til at være større end sin forgænger, Galaxy Note 7.



Galaxy S8 og S8+ er begge blevet lanceret, og de er begge blevet udstyret med et større display end Galaxy Note 7.