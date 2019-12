AUTHOR :

Derfor er Razer Phone ikke designet med jackstik

Flere producenter er gået væk fra brug af velkendte jackstik på smartphones, og det samme gælder med den nye Razer Phone. Nu melder Razer ud, hvorfor de undlod stikket på Phone.

I sidste uge sendte vi vores TEST: Razer Phone - Smartphone med 120Hz superdisplay online – et 2017 flagskib inden for smartphones, som sagtens kan matche konkurrence fra de store drenge i klassen på langt de fleste punkter. Med lanceringen af Razer Phone, blev vi dermed også tilbudt en telefon uden det famøse jackstik. Først droppede Apple stikket, så stødte Google til, og nu kommer Razer telefonen så også uden gode gamle Jack.

Bevæggrundene er nu lagt på bordet af deres CEO, Min-Liang Tan, og det handler om noget så ”simpelt” som batteriet. Det fortæller Min-Liang Tan via hans Sociale Medier



I see a lot of feedback on the removal of the headphone jack on the Razer Phone – and I wanted to share some of the thought process when we made the decision.

By removing the headphone jack – we were able to increase the battery size significantly (I estimate we added 500maH more), improve thermals for performance and a whole lot more.

I can’t speak for other phone companies who made the decision to remove the headphone jack – but I think you guys can see why we did so.

Der er dog stadig flere producenter, der beholder jackstikket på deres seneste smartphone produkter, som f.eks. OnePlus 5T.

