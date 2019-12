AUTHOR :

Det er slut med rygter og gætterier. Samsung Galaxy A8s smartphone officielt lanceret

Samsung har langt om længe sendt deres nye familiemedlem på markedet i form af Samsung Galaxy A8s.

Samsung har langt om længe sendt deres nye familiemedlem på markedet i form af Samsung Galaxy A8s. Den nye Galaxy A8s er udstyret med et 6,4 tommer display med en 19.5:9 aspect ratio og full HD+ opløsning. Galaxy A8s skiller sig ud fra mængden med et Infinity O display, hvilket betyder kameraet er placeret i selve skærmen på fronten.



Under overfladen finder vi en Qualcomm Snapdragon 710 processor og option for 6GB eller 8GB RAM. På lagerfronten udstyres Galaxy A8s med 128GB inkluderet lager. Kameraet på forsiden af Samsung Galaxy A8s smartphonen er med 24 megapixel, og kameraet på bagsiden består af et triple-kamera setup: 24 megapixel, et 10 megapixel samt en 5 megapixel sensor.

