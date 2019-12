AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-29 21:52:54

Du kan nu forudbestille Xperia XZ1 Compact

Sonys nye smartphone nærmer sig sin udgivelse. Du kan dog skippe ventetiden ved at gennemføre en forudbestilling allerede nu.

Sony lancerede tidligere i år Xperia XZ1 Compact i USA, og så sent som i sidste måned blev den nye smartphone så også præsenteret ved IFA 2017.

Hvis du har set frem til ankomsten af nyheden fra Sony, så vil det glæde dig at høre, at du nu kan foretage en forudbestilling via Amazon. Prisen ligger på 599.99 dollars.

Xperia XZ1 Compact ankommer med et HD IPS LCH-display. Den er desuden blevet udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835-processer, 4GB RAM og 32GB opbevaringsplads.

Sidst men ikke mindst har Sony også sørget for at få monteret et 19 megapixel Motion Eye rear-kamera, der er i stand til at optage slowmotion-videoer.

Hvis det lyder som en smartphone, du gerne vil eje, men gerne vil vente lidt endnu med at få fingrene i den, så begynder Amazon fra og med den 4. oktober at smide den på butikshylderne.