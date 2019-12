AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-19 10:30:54

Dual SIM Samsung Galaxy S8+ rammer markedet i England

Den populære smartphone, Samsung Galaxy S8+ søsættes nu i England med dual sim, som uden tvivl vil friste mange.

En dual SIM version af Samsung Galaxy S8+, er lanceret I England, og dermed har Samsung listet Galaxy S8+ med dual SIM i deres UK stores.

Prisen sættes denne gang til £779 for den nye version af deres populære smartphone.

Et lille recap af Samsung Galaxy S8 Plus, som har vi at gøre med 6.2” Super AMOLED display, og en opløsning på 2960 x 1440 pixels. Under motorhjelmen finder vi en Qualcomm Snapdragon 835 processor, 4GB RAM, og option for valg af 60GB eller 128GB mht. lager, som naturligvis kan udvides via microSD.



På fronten af smartphonen finder vi et 8 megapixel og et 12 megapixel på bagsiden med OIS og en LED flash



Samsung Galaxy S8+ sælges præ-installeret med Android Nougat.



Kilde: Sammobile