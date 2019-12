Efterspørgslen på iPhone XR er massiv viser en rapport

AUTHOR :

Apples nyeste iPhone XR står klar til at træde ind på markedet, og det amerikanske marked ser ud til at få problemer med at forsyne kunderne på frigivelsesdatoen medmindre den er forudbestilt.

Informationerne stammer fra Apple analytiker, Ming Chi Kuo, som forklarer efterspørgslen overstiger produktionen af iPhone XR, og tilmed højere end vi så med iPhone 8 og iPhone 8 Plus.



”We are not surprised that XR’s initial delivery times are shorter than those of the iPhone XS series after pre-order open given that XS and XR have different target customers. The former’s target customers are Apple fans, who snap up new models rapidly after the pre-order open. The latter’s are general users who are used to operating iOS with characteristics including favoring the Apple brand, limited budget, or no urgent replacement demand”



En uventet lavere prissætning på iPhone XR, formodes at være en af årsagerne til øget efterspørgsel.



Ifølge Ming Chi Kuo, vil kvartalsregnskabet vise iPhone XR, bliver en af de mest populære iPhones nogensinde.

