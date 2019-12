AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-16 18:15:00

Er Apples nye iPhone XR noget for dig?

Lavere pris og gode specifikationer gør iPhone XR til et spændende alternativ.

Alle har brug for en telefon - og de fleste vil gerne have en rigtig lækker telefon, som både hvad angår design og funktioner er helt i top. Men det koster, og ikke mindst de seneste par år er priserne på topmodellerne steget voldsomt.

Det har ført til mange kritiske røster, som er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er realistisk at få almindelige forbrugere til at betale så meget for en telefon. Nu ser det ud til, at Apple har lyttet til kritikken. I hvert fald har tech-giganten fra Cupertino i Californien lanceret en linie af telefoner, der prismæssigt ligger i det, man i Apple-terminologi, kalder den lave ende. Den nye telefon fra Apple hedder iPhone XR, hvilket indikerer, at den er i samme designlinie som sidste års iPhone X og de for nyligt lancerede iPhone XS og XS Max.

Det er en kendt sag, at Apple altid har ligget helt i top prismæssigt, og med sidste års lancering af iPhone X, fik prisskruen lige et ekstra nøk opad, så prisen brød den såkaldte magiske grænse på 10.000 kr. Det fik en del forbrugere til at stå af, og salget af denne model blev da også noget lavere end forventet. Faktisk i en sådan grad, at Apple valgte at neddrosle produktionen.

Det er derfor en interessant udvikling, vi er vidne til med lanceringen af iPhone XR. Det betyder nemlig at verdens mest værdifulde tech-virksomhed for måske første gang nogensinde har lyttet til forbrugerne og indrettet sig. Men hvad er XR, og hvorfor skal du overveje at købe en iPhone XR?

Ved første øjekast ligner XR faktisk den noget dyrere XS en hel del. Mange vil mene, at hvis de to telefoner ikke ligger lige ved siden af hinanden, så er det ikke til at se forskel. Men forskel er der naturligvis, for ellers kunne det ikke lade sig gøre at sælge XR til en væsentligt lavere pris.

Den forskel, der måske vil have mest betydning for danske forbrugere, er, at der kun er et hoved-kamera i modsætning til de dyrere modeller, hvor der er to. Det betyder, at XR ikke i samme grad som de dyrere modeller kan bruge portræt-foto, hvor baggrunden bliver sløret. Det er dog værd at understrege, at kameraet på XR er fuldstændig det samme som på XS - forskellen er som sagt, at der kun er et af slagsen.

Skærmen er et andet sted, der er droslet lidt ned. Apple siger selv, at der er tale om en helt ny type LCD-skærm, som leverer en optimal ydelse. Virkeligheden er dog, at der er tale om en skærm, der er et par generationer gammel. Hvis man blot bruger sin telefon til at browse, telefonere osv. vil man nok ikke opleve dette som et problem. Men er man typen, der streamer Netflix eller lignende eller spiller avancerede skydespil på sin telefon, vil man nok opleve, at billedet ikke står så knivskarpt som på de dyrere modeller.

Det tredje sted, vi vil fremhæve, hvor der er skåret på XR er 3D tryk-funktionen, som nogle elsker og andre hader. Det er den funktion, hvor man med et lidt kraftigere tryk på skærmen kan åbne op for nogle undermenuer, i stedet for blot at åbne appen. Det kan man altså ikke på iPhone XR, og hvorvidt man synes det er et problem, vil veksle meget fra person til person.

Her til sidst er det dog på sin plads at understrege, at styresystemet på XR er fuldstændig det samme som på XS - nemlig iOS 12, som er lynhurtigt og kører som smurt i olie.

Alt i alt er vurderingen, at XR er en fantastisk telefon, som man for få år siden ville have slået sin moster ihjel for at få fat i. Men udviklingen betyder, at der er bedre telefoner på markedet i dag. Det man skal gøre op med sig selv er derfor, om man har brug for de ekstra features, og om man er klar til at punge ud med et par ekstra tusindlapper, de koster.