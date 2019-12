AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-28 23:35:03

Essential Phone er endelig ude

Ventetiden er forbi. Den har været lang, men nu er det endelig muligt at få fingrene i den nye smartphone fra Essential.

Andy Rubins Essential har efter en længere ventetid udgivet virksomhedens første smartphone i form af den såkaldte Essential Phone.

Essentials nye smartphone blev afsløret tidligere på året, og det var i første omgang meningen, at den skulle være blevet udgivet for over en måned siden.

Nu er det endelig sket. Det har Essential selv bekræftet via deres officielle Facebook-side.

Essential Phone ankommer med alle de detaljer og alt det udstyr, man ville forvente fra en Android-drevet smartphone.

Den er blevet udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835 processer, 4GB RAM og 128GB opbevaringsplads.

