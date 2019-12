AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-12 23:20:51

Essential Phone nu også tilgængelig i hvid

Det har taget to måneder for Essential Phone at blive tilgængelig i hvid. Nu er ventetiden endelig forbi.

Essential Phone har indtil videre kun været tilgængelig i sort. Dette er på trods af, at Essential i sin tid blev introduceret i to farver, hvoraf den ene var sort og den anden var hvid.

Det krævede åbenbart mere tid end forventet, at få den hvide model helt klar til salg, men nu er den her.

Dem, der har ventet tålmodigt kan fra og med i dag få fingrene i en hvid Essential Phone. Det sker via Essentials egen hjemmeside. Det vil dog også være muligt at købe den på Amazon og Best Buy.

Essential har endnu ikke givet nogen forklaring på, hvad der i sin tid forhindrede dem i at udgive den hvide model sammen med den sorte.

Der er ingen forskel på den hvide og den sorte udgave af Essential Phone. De har de selvsamme features, og designet er også ens.