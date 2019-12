AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-25 11:26:01

Første OnePlus 5G smartphone frigives i andet kvartal 2019

OnePlus ere n blandt mange smartphone producenter, som vil gøre alt det står i deres magt for at blande sig i 5G kapløbet.

Nu melder seneste rapport fra OnePlus lejren om producentens første OnePlus 5G telefon sendes på markedet i andet kvartal af 2019.



De første blik på den kommende OnePlus 5G, skulle tiltrække sig scenetid på dette års Mobile World Congress 2019 med fremvisning af en prototype, som stadig er uvist om vil ramme markedet i samme design. OnePlus 5G skulle benytte sig af Qualcomms seneste Snapdragon 855 mobile platform i sammenhold med qualcomms X50 5G modem.

Dette er endnu ikke officielt annonceret.



“It’s still very early days for 5G, and we want to take the opportunity to raise more awareness particularly within the OnePlus community, but not just limited to the OnePlus community, in what we can look forward to with 5G,” fortæller OnePlus founder og CEO Pete Lau.



I samme omgang proklamerede Pete Lau også OnePlus påtænker lancering af andre 5G kompatible produkter, som i første omgang vil frigives på det amerikanske marked. Hvorvidt OnePlus 5G også rammer det amerikanske marked, er stadig uvist.

Kilde & Billeder

androidheadlines, Tweak.dk