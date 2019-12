AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-22 10:56:51

Første glimt af de tre nye iPhones

Efteråret 2018, bliver efter alt at dømme udstillingsplatformen for de nye æbler. Den eneste tid er musikken fra jungletrommerne taget til i styrke, og senest melder YouTube-kanalen Mac Otakara sig på banen med en video, der formodes fremviser de nye iPhones.

På nuværende tidspunkt, er der kun tale om dummies, så er planlagt til fremvisning for tilbehørs-producenterne. Holder informationerne stik, er dette altså det første konkrete glimt af de nye iPhones fra Apple.



Her bydes vi indenfor af en iPhone X Plus, der rent visuelt minder meget om dens forgænger – dog med en større skærm. Vigtigt er dog at huske på vi stadig er på rygteplanet, og meget kan ændre sig inden officiel lancering af de nye iPhones i 2018 efteråret.



Tjek videoen fra Mac Otakara herunder: