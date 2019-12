AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-06 14:33:31

Falske iPhone 10 i omløb

Julen nærmer sig med raske skridt, og Apples nye iPhone 10, vil på trods af høje priser være at finde under juletræet.

Julen nærmer sig med raske skridt, og Apples nye iPhone 10, vil på trods af høje priser være at finde under juletræet. Prisen kan meget vel være årsag til mange forsøger at finde den brugt for at spare penge. Er dette tilfældet, så advares der pt. mod mange falske kopier er i spil, og du dermed kan ende ud emd en kopi og en hulens masse penge fattigere.



Et par i Chandler i Arizona USA, har været udsat for denne form for snyd med iPhone 10 telefonen. De handlede i god tro over nettet, og tjekkede sågar serienummer og IMEI hos Apple, men det endte ud med de fik en falsk kopi, som tilmed var installeret med Android.



Nedenstående video viser den falske iPhone 10, som rent visuelt ligner som to dråber vand. Dermed må rådet være at være forsigtigt, når du handler hos uautoriseret forhandlere, privat eller via nettet.