PUBLISHED : 2019-03-18 11:48:21

Flere Huawei P30, P30 Pro specifikationer lækket

Huawei har officielt annonceret et event, der løber af staben 26 marts i Paris, hvor Huawei P30 og P30 Pro træder ind på scenen.

Forud for global præsentation af Huawei P30 og P30 Pro modellerne, kommer striben af leaks, og denne gang bidrager WinFuture.de til jungletrommerne.

Ifølge publikationen forventes Huawei P30 at have en 6,1 tommers 2340 × 1080 OLED-skærm, mens P30 Pro har en større 6,47-tommers skærm med tilsvarende opløsning. Baseret på en nylig rapport er det blevet foreslået, at Samsung kunne være dem, der forsyner Huawei med deres OLED skærme, hvilket må være et plus taget i betragtning, hvor smukke Samsungs OLED skærme er.

Huawei P30 og P30 Pro skulle være bygget med Huaweis egen Kirin 980 chipset og P30 med 6GB RAM mens den større P30 Pro udstyres med 8GB RAM. P30 kommer også med et mindre batteri på 3.650 mAh, mens P30 Pro udstyres med et 4,200 mAh batteri. Begge telefoner vil også designes med et triple kamera array på bagsiden.

P30 vil bruge en 40MP sensor med en f / 1.6 blænde, en 16MP sensor med en f / 2.2 blænde og en 8MP sensor med f / 2.4 blænde. P30 Pro iklædes 40MP f / 1.6 sensor med OIS, en 20MP f / 2.2 blændeviddevinkel linse og en 8MP f / 3.4 linse med 10x hybrid zoom og en time-of-flight sensor.

Begge telefoner rygtes til have in-display fingerprint sensor og inddrage af Huaweis EMUI 9.1 skin.

Som altid bør rygter tager med et forbehold, og det er ingen undtagelse her.

