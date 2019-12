AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-14 12:04:40

Flere billeder af OnePlus 6 dukket op

OnePlus 6 release er tæt på at være officielt, og vi deltager selv på deres event i indeværende uge. Dermed skulle OnePlus 6 smartphonen efter alt at dømme snart være at finde i handlen. Nu er der dukket flere billeder op af det formodet nye OnePlus 6 smartphone flagskib uden det naturligvis er officielt dokumenteret.



Som det fremgår af de seneste billeder, er OP6 designet med glas på bagsiden, og den famøse ”notch” på forsidens design, og det endelige design skulle meget snart blive langt frem i lyset.



OnePlus 6 er bestykket med et 6.28 tommer display med en FHD+ opløsning på 2280 x 1080 pixels og en 19:9 aspect ratio. Under overfladen skulle vi finde en Qualcomm flagship 845 processor.

Af andre specifikationer på OnePlus 6 telefonen finder vi 6GB RAM, 64GB lager, eller option for 8GB RAM og 128GB lager.



Vi holder Jer opdateret så snart OnePlus melder noget officielt ud.