Flere specifikationer om den kommende OnePlus 6 Smartphone

Rygtestrømmen er taget til forud for kommende lancering af OnePlus 6 Smartphonen. Denne gang, er der dukket flere specifikationer ud via jungletrommerne, og her omtales blandt andet OnePlus 6 telefonen værende bygget med et 6.28 tommer AMOLED display og FHD+ opløsning på 2280 x 1080 pixels

Samme skærm ses på Oppo R15 smartphone. OnePlus 6 Smartphonen skulle også være bygget med en 2.7GHz Qualcomm Snapdragon 845 processor, som pt. er flagskibet fra Qualcomm fronten.

Der omtales ligeledes en ny OnePlus 6 med 6GB RAM og 128GB lager, og mulighed for en model med 8GB RAM og 256GB lager.



Alle løse rygter peger også i retning af en del af fokus fra OnePlus er high-end kameraer på for og bagsiden af OP6.



Fronten skulle være med en 20 megapixel sensor, og på bagsiden med 16 megapixel sensor og en 20 megapixel sensor.



Batteriet forventes at være et 3450 mAh. Min ikke OP6 kommer med Android 8.1 Oreo.