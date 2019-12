AUTHOR :

Flotte specifikationer på den nye Samsung Galaxy S10

Den 10. generation af Samsungs Galaxy-serie hedder, meget passende, S10, og det er en jubilæums-telefon, der er værd at kigge nærmere på. Så det vil vi gøre i det følgende.

Telefonen er netop lanceret, og den kommer i tre udgaver: Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 og Samsung Galaxy S10+.

Tre gange S10 - er der forskel?

De tider, hvor de store mobilselskaber lancerede en enkelt topmodel om året og satsede hele butikken på, at kunderne ville falde i svime over den, er for længst forbi. Det skyldes ikke mindst, at forbrugerne har vidt forskellige ønsker til, hvad deres telefon skal kunne. Derfor sender Samsung tre udgaver af deres nye Galaxy-telefon på markedet: Samsung Galaxy S10e, S10 og S10+. Og der er naturligvis forskel på både udseende, størrelse og ikke mindst specifikationer.

God, bedre og bedst skærm

S10e er den mindste, og letteste af de tre nye telefoner. Den måler 142,2 x 69,9 x 7,9 mm og vejer 151 gram. Skærmen på Galaxy S10e er en 5,8 tommer FDH+ Super Amoled med en opløsning på 2280 x 1080 pixel. Altså en rigtig god skærm, der er helt oppe at måle sig med de allerbedste på markedet. Den flade skærm betyder at S10e ligner en traditionel telefon mere end S10 og S10+, som har buede skærme, men det er godt set af Samsung: Der er nemlig en del, der ikke bryder sig om de buede skærme, man finder på S10 og S10+.

S10 er en anelse større, 149,9 x 70,4 x 7,8 mm og vejer 156 gram. Skærmen er en QHD+ Super Amoled Infinity skærm, og i modsætning til “lillebror” er den buet og måler 6,1 tommer med en opløsning på imponerende 3040 x 1440 pixel. Her er vi altså ude i et billede så knivskarpt, at man kan skære sig på det, hvis man ikke passer på. En god forbedring er, at frontkameraet på S10 er blevet væsentligt mindre, hvilket betyder, at skærmen stort set fylder hele mobilen.

S10+ er den største af de tre telefoner - hvilket alle, der har lært at gennemskue “+” tilføjelsen allerede har gættet. Skærmen er som S10 buet men på 6,4 tommer og har samme opløsning som S10’eren - 3040 x 1440 pixel. Det giver en lidt lavere pixeltæthed end Galaxy S10, men der skal et endog meget skarpt øje til at se forskellen.

S10 kameraet blandt de bedste

For mange forbrugere er kameraet på en telefon noget nær det vigtigste, og det har Samsung taget til sig. S10e har et dual bag-kamera med en 12 MP linse (F1.5/F2.4 DP AF) og en 16 MP ultra-wide linse samt en 10 MP (F1.9 DP AF) linse på fronten, mens både S10 og S10+ har triple-kamera bag:12 MP (F1.5/F2.4 DP AF), 12 MP zoom samt 16 MP ultra-wide. På S10 finder man en 10 MP (F 1.9 DP AF) linse på fronten, mens S10+ giver lige lidt mere plus for lidt flere penge med et dual frontkamera bestående af den samme 10MP linse som S10e og S10 samt en 8 MP ultra-wide linse.

På hukommelsessiden har S10 fået et pænt løft i forhold til forrige års modeller. S10e har 6 GB RAM og 128 GB ROM, S10 har 8 GB RAM og 128 GB RAM mens S10+ fås i tre størrelser: 8 GB RAM/128 GB RAM, 8 GB RAM/256 GB RAM og den helt store pakke med 12 GB RAM og - hold nu fast - 1TB RAM. Det er vildt - og hvis du nu siger, at der ikke er plads til feriebillederne, så er der kun en ting at sige til det: Du tager simpelthen for mange foto af ungerne!

Batteriet der altid driller

Alle hader, og frygter, at løbe tør for strøm i løbet af dagen, og derfor leder mobilproducenterne med lys og lygte efter nye fif til at forlænge levetiden. I denne omgang har Samsung, som nu endegyldigt har fået styr på deres batteri-teknologi, opgraderet batterierne. S10 har et 3100 mAh, S10 et batteri på 3400 mAh og S10+ et på hele 4100 mAh - alle tre med trådløs og hurtigopladning. Men som noget helt nyt introducerer Samsung nu noget virkelig smart: Trådløs strømdeling. Det betyder, at du kan lade andre enheder med trådløs opladning op med din telefon - oven i købet mens du bruger telefonen. Det er virkelig sejt at kunne tilbyde venerne lidt hårdt tiltrængt strøm, når deres telefon er ved at gå død - folk i et mindre fast parforhold end undertegnede kunne oven i købet finde på at bruge det som scoretrick.

