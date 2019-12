AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-12 11:02:01

Formodet OnePlus 5T billeder og specifikationer lækket

Formodet OnePlus 5T billeder og specifikationer lækket. Det tyder på der bliver meget lidt forskel mellem nuværende OnePlus 5 og OnePlus 5T

Med det kommende OnePlus event 16 november, tager rygte-stormen til forud for lanceringen af OnePlus 5T. Nu er der dukket billeder op, som alt peger i retning af er den kommende OnePlus 5T smartphone sammen med specifikationerne.

Det vil sige vi praktisktalt bare mangler en pris på OnePlus 5T, og så en dato for, hvornår kunderne kan få snitterne i deres nye smartphone flagskib.



Hvor er forskellen mellem OnePlus 5 og OnePlus 5T?



Generelt set, drages der mange paralleller mellem de to OnePlus telefoner, og OnePlus 5T bygges også med en Qualcomm Snapdragon 835 processor, samme 3300 mAh batteri, USB 2.0 Type-C porte, 3.5mm audio jack, og ikke mindst NFC. Her til forventes det OnePlus 5T også lanceres et to varianter, 6GB/64GB og 8GB/128GB.



Kan det overhovedet betale sig at vente, eller skifte nuværende OnePlus 5 ud?



Det handler vel lidt om hvor smartphone dedikeret du er, og hvor desperat du er for at være med på beatet inden for telefoner.



OnePlus 5T bygges med 6.01 tommer AMOLED display, der er i stand til at byde på 2160 x 1080 pixel, 401 pixels pr cm og 18:9 (eller 2:1) aspect ratio, og noget nær rammeløs design – om ikke en andet meget smal ramme.



Der har været mange gætterier på, om OnePlus integrerer nye kameraer på bagsiden af OnePlus 5T, men der bliver uden tvivl tale om et dual kamera setup på bagsiden af OnePlus 5T, og et primær kamera, 16MP Sony IMX 398. Vi mangler dog noget officielt, der bekræfter, om det andet kamera, bliver udstyret med en telefoto linse, samt en 20MP Sony IMX 376K sensor med f/1.7. På OnePlus 5 har producenten monteret f/2.6 og Sony IMX 350.



Altså på papiret en meget begrænset opgradering, når man tænker på OnePlus 5 også ankom som en 2017 smartphone flagskib i 2017.

Via /r/Android, Caschy’s Blog, OnePlusReport, Slashleaks