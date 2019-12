AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-17 17:00:42

Formodet iPhone 6 Plus eksploderer i butik

Teknologien betegnes af de fleste som en gave til menneskeheden. Det er dog ikke altid, at det fungerer. Bare spørg Simon Owen fra Australien.

Australske Simon Owen har delt CCTV-billeder på de sociale medier, der viser en iPhone 6 Plus som eksploderer på grund af en større batterideffekt. På billederne ses kunden, der med fingrene lægger tryk på sin iPhone, hvorefter en stor røgsky begynder at fylde butikken.

- En kunde kom ind i butikken for at få repareret en ødelagt iPhone 6 Plus-skærm. Han ville have repareret den ødelagt skærm og klagede desuden over batteriets problemer med at holde på strømmen, udtaler en talsmand fra den pågældende butik og fortsætter:

- Batteriet virkede ikke og eksploderede. Eksplosionens kraft fik skærmen til at løsrive sig fra telefonen.

Apple har endnu ikke leveret en officiel udtalelse om episoden. Tame Apple Press insisterer dog på, at der ikke er noget at bekymre sig om, fordi at skærmen på den omtalte iPhone var flækket i forvejen.

Der går tilmed rygter om, at der ikke engang har været tale om en iPhone, da Serienummeret på telefonen er blevet skrabet af.