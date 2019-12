AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-30 09:31:10

Formodet specs på Sonys kommende smartphone flagskib lækket

Alt imens smartphone producenter som Apple, Samsung, OnePlus, HTC m.v., søsætter nye smartphone flagskibe, så går Sony stille med dørene, men der har længe været spekuleret i, om noget nyt er på vej.

Det peger i retning af jungletrommerne har ret, og nu ser det ud til specifikationerne på en kommende high-end telefon er på vej. Informationerne stammer fra gsmarena, og ikke alene en potent smartphone kunne være på vej, men også en til tider kedelig producent mht. design på telefoner, kunne have taget et skift, og hoppe med på trenden om et såkaldt rammeløs design/ bezel-less design.



Modelnummeret på Sonys næste skud i kanonen, er iflg. gsmarena, H8541, men her kommer vi ikke noget nærmere. Det vil sige vi stadig ikke ved, hvilken Sony-familie telefonen melder sig ind i.

De lækkede specs via gsmarena viser en smartphone bygget med et 5,7 tommer 4K HDR display med Gorilla Glass 5 og et 3,420mAh batteri. Det tyder ligeledes på produktet bygges med et Snapdragon 835 chipset, og til trods for Snapdragon 835 er Qualcomms flagskib, så undres man over Sony ikke venter på Snapdragon 845. En forklaring kunne meget vel være prisen på Snapdragon 835 er mere tilgængelig end Snapdragon 845.



Vi skal dog stadig huske på vi befinder os på rygteplan. Det formodes Sony løfter sløret på kommende CES eller MWC



