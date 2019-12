AUTHOR : Lars

Fra 15 september kan du forudbestille iPhone 8

Som vi tidligere har omtalt, forventes release af iPhone 8 fredag 22 september 2017, og MacRumors melder sig nu på banen med informationer, at Apple skulle tage imod forudbestillinger fra 15 september.

Apple vil tirsdag d. 12 september officielt annoncerer ankomsten af den nye iPhone via en proklameret event, som afholdes i Steve Jobs Theater – altså deres nye Apple Campus.

Med på vejen, byder iPhone på en helt nyt design, og det samme gælder hardwaren i smartphonen. Alt peger i retning af et chassis af rustfrit stål og glas på bagsiden. En af de helt store opgraderinger bliver valget af et 5,7” edge to edge OLED display, som skulle gøre Apples iPhone 8 rammeløs.



Vi kender stadig ikke de eksakte specs på iPhone 8, men alt peger i retning af et QHD eller QHD+ display.



Under motorhjelmen skulle vi blive præsenteret for producentens nye A11 processor, som ifølge Apple selv, bringer mere performance på bordet sammen med forbedret grafik. Apple har tidligere meldt ud, at den nye hardware skulle give et performanceboost på op til 30 %. Af andre endnu ikke frigivne specs, skulle iPhone 8 også være bygget med 3GB RAM og option for lagerplads svingende fra 60GB og til 512GB.



Af nye features kommer en ny ansigtsgenkendelsesfunktionalitet, som kobles sammen med Apple Pay, og til at låse iPhone 8 op med m.v. Der gættes også lystigt på, om den nye iPhone 8 kommer med eller uden fingeraftrykslæser.



Medierne og andet godtfolk ser ud til at være enige om iPhone 8 præsenteres med et nyt dual kamera setup i form af to 12 megapixel kameraer på bagsiden.



I kølvandet på iPhone 8 lanceringen, skulle Apple også fremvise andre iPhone enheder, iPhone 7S og iPhone 7S Plus sammen med det meget medieomtalte 4K Apple TV og et LTE Apple ur.

Under samme event, gættes der også på lanceringen af Apples iOS 11.

