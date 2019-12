AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-12 10:11:13

Fremtidige iPhones kan meget vel blive bygget med fleksible skærme

Fremtidige iPhones kan meget vel blive bygget med fleksible skærme, som vi ved er på vej fra Samsung i 2018.

Nyeste iPhone X, er Apples første smartphone med et OLED display, men fremtidige smartphones kunne meget vel være designet med et fleksibelt OLED eller tilmed foldbart OLED display.



Konkurrenter som Samsung og ZTE, arbejder allerede på at udvikle smartphones med sammenklappelige skærme, hvis man skal sætte sin lid til The Investor. Omtalte medie fortæller, Samsung og LG i et samarbejde netop arbejde på et projekt i den retning.



Hertil kommer Samsung på nuværende tidspunkt forsyner Apple med OLED paneler til deres nye iPhone X.



Et projekt, hvor ingeniørerne hos LG har til opgave at udvikle fleksible skærme til Apple forventes at munde udi noget håndgribeligt inden 2020, og allerede fra 2018, forventes det Samsung søsætter deres egen version af foldbare skærme.



Du kan læse mere HER