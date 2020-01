AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-15 11:14:24

Gør dig klar til markant dyrere iPhones

Selv den mest hardcore Apple-fan ville føle sig presset, når det kommer til at forsvare priserne på de nye iPhones, hvor flagskibs basemodellen er prissat til $ 1.000.

Med disse priser er det blevet meget sværere at retfærdiggøre at købe en ny smartphone hvert år eller hvert andet år. Skulle du ønske dig billigere priser fremadrettet, kan du ende med at blive skuffet.



Ifølge analytikere hos JP Morgan og CNBC, har de i deres seneste rapport forklaret, at vi potentielt kommer til at opleve op imod en 14% stigning på de kommende iPhones. Dette er gjort for at kompensere for de takster, som den amerikanske præsident Donald Trump kunne pålægge varer fra Kina. Da iPhones er overvejende lavet uden for USA, kunne disse takster påvirke firmaet på negativ måde rent prismæssigt.



JP Morgan citeres ifølge CNBC for at udtale:



“We estimate a price increase of around 14% is required to absorb the impact of a 25% tariff, keeping margin dollars for all players in the supply chain constant.”



Interessant nok ser det ud til, at firmaet også mener, at Apple i stedet for at overføre afgifterne til forbrugerne, overvejer at absorbere det selv. Det kunne skyldes, at selskabet hellere ville have en mindre fortjenstmargen end at miste kunder.



Vi skal måske også tænke ind, at Apple sikkert er klar over, at endnu dyrere iPhones potentielt ikke sælger, så god.



Vi har flere gange set rapporter afslører, at den billigere iPhone XR rent faktisk sælger meget bedre, hvilket betyder, at en forhøjelse af prisen på fremtidige iPhones sandsynligvis ikke vil gøre virksomheden nogen gavn på lang sigt.

Kilde & Billeder

CNBC, Mashable