AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-28 00:46:56

Galaxy Note 7 gør comeback

Samsung er klar med et opsigtsvækkende comeback på smartphone-fronten. Galaxy Note 7 bliver igen gjort tilgængelig, men denne gang i en lidt anden udgave end tidligere.

Samsung har i øjeblikket mllioner af Galaxy Note 7-smartphones liggene i deres vareuse, fordi man i sin tid blev nødt til at tilbagekalde dem grundet en større batterifejl.

Nu er Galaxy Note 7 endelig på vej tilbage. Denne gang bliver det dog i en renoveret udgave. Det bekræfter den sydkoreanske virksomhedsgigant.

Nyheden har været rygtet undervejs i et godt stykke tid. Men det er altså først nu, at Samsung har valgt at give Galaxy Note 7 et comeback.

Den nye model vil blive udgivet som en genbrugt udgave. Denne er reklameret til at være miljøvenlig.

Der er endnu ikke blevet offentliggjort en specifik udgivelsesdato for Samsungs renoverede Galaxy Note 7-model.