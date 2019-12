AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-19 10:50:27

Galaxy Note 8 kan blive udgivet til september

Noget tyder på, at der er nogle ugers ventetid endnu, inden Samsung vælger at udgive deres nyeste smartphone.

Samsung-fansene kan se frem til en længe ventet annoncering af Galaxy Note 8, der kommer til at finde sted i næste uge. Det næste store spørgsmål er derfor, hvornår den nye smartphone kommer til at blive udgivet?

Enkelte rygter har hentydet, at udgivelsen allerede vil finde sted dagen efter annonceringen, men det virker stadig for usandsynligt.

Nu melder den ofte troværdige blogger Evan Blass, at Galaxy Note 8 i stedet står til at ramme butikshylderne den 15. september. Det sker via hans Twitter-profil.

Blass har også tidligere tweeted, at det fra og med den 24. august er muligt at forudbestille Samsungs nye smartphone.

Galaxy Note 8 ankommer angiveligt med et microSD kort på 256 GB, en trådløs oplader og et Samsung 360 kamera.