Galaxy Note 8-udgivelse risikere udskydelse

Samsungs længe ventede smartphone var meldt på vej til august. Nu ser det dog ud til, at der kan gå yderligere en måned, før den bliver udgivet.

Rygterne har kørt lige på og hårdt over de seneste uger. Samsung har i den forbindelse været meldt på vej med en udgivelse af den såkaldte Galaxy Note 8.



Meningen var angiveligt, at Samsung ville have præsenteret deres nye smartphone på et større event i New York næste måned.



Nu melder nye rapporter dog, at den planlagte udgivelse risikere at blive udskudt til september. Samsung har dog endnu ikke bekræftet dette.

Selv hvis Samsung vælger at løfte sløret for Galaxy Note 8 i løbet af næste måned, så vil interesserede købere være nødt til at vente et par uger, før de kan få fingrene i den nye smartphone.



Meget tyder dog som sagt på, at en udgivelse først vil finde sted engang i september. Det er lige nu det mest sandsynlige scenarie.