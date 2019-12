AUTHOR :

Galaxy S10 Plus dukket op via Geekbench med imponerende score og 6GB RAM

Alt imens MWC i Barcelona kravler nærmere, stiger informationsstrømmen omkring kommende smartphones parallelt, og især Samsung omtales på daglig basis forud for deres annoncering af Galaxy S10 serien og deres foldbare telefon, som også forventes på menukortet 20 februar 2019.



Denne gang stjæler Galaxy S10 fokus, og smartphonen er dukket op via Geekbench med imponerende scores og lækre specifikationer til følge.



Den navngivne model, SM-G975U, viser noget af den performance en smartphone udstyret med den nye Qualcomm Snapdragon 855 processor er i stand til at smide over disken.



Single-core scoren ender på 3413 og 10256 i multi-core testen. Set ud fra SM-G975U er bestykket med 6GB RAM, kunne man formode der er tale om basismodellen, og en 8GB version også er i pipeline. Flere udenlandske medier har tidligere omtalt en 12GB version af Galaxy S10 også er på programmet, men ingen officielle informationer kommet ud.



Den testede model afvikler Android 9 Pie.



Seneste rygter omtaler brugen af et 6,44 tommer display på Galaxy S10 Plus, og så skulle Samsung også have udstyret Galaxy S10 Plus med et dual-kamera setup på fronten med et punch-hole for at maksimere screen-to-body forholdet.



Der gættes også lystigt på, hvilket batteri Samsung monterer i Galaxy S10 Plus, og her peger meget i retning af 4000mAh. Seneste informationer fra jungletrommerne omtaler også integrationen af 5G på Galaxy S10 Plus, hvilket skulle betyde Samsung montere denne model med et 5000mAh batteri.



Af andre specifikationer på Galaxy S10 Plus omtales et triple kamera setup på bagsiden, hvor af den ene sensor skulle være henvendt til wide-angle shots samt en sensor til zoom.



Ud over Galaxy S10 Plus, vil medierne Samsung også planlægger annoncering af en ”normal” Galaxy S10 med en 6,1 tommer skærm samt en Galaxy S10 E med 5,8 tommer skærm.

Alle nye modeller i Galaxy S10 serien forventes at være udstyret med Snapdragon 855.

