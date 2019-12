AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-01-31 09:41:30

Galaxy S9 kan forudbestilles fra marts

Man kan fra marts forudbestille Galaxy S9. Det synes dog kun at være en fordel, hvis man bor i Sydkorea.

Samsung gør klar til at løfte sløret for deres nyeste Galaxy-smartphone ved navn Galaxy S9.

Lanceringen vil finde sted under MWC 2018, og det vil kort efter være muligt at forudbestille den omtalte smartphone.

En ny rapport fra Sydkorea mener at vide, at Galaxy S9 kan forudbestilles fra og med d. 2. marts.

Der er dog et men. Forudbestillingen vil til at starte med kun kunne foretages i Sydkorea, hvilket betyder, at alle andre lande må væbne sig med lidt mere tålmodighed.

Der er endnu ikke nogen informationer vedrørende købspris, men den kommer højst sandsynligt være den samme som hos sidste års modeller.

