AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-29 21:33:38

Galaxy S9 står til januar-lancering

Galaxy S9 er nok en smartphone, som de fleste Samsung-fans går og glæder sig til. Nu nærmer en lancering sig.

Det er ikke unormalt for Samsung at lancere en ny smartphone før tid, og den tendens ser ud til at fortsætte.

Galaxy S9 var i første omgang udset til at blive lanceret engang til foråret 2018. Nu melder rapporter fra Sydkorea dog, at Samsungs nye smartphone allerede står til at blive lanceret i januar.

Lanceringen forventes at finde sted under Consumer Electronics Show 2018. Eventet bliver i januar skudt i gang i Las Vegas.

Samsung har efter sigende truffet denne beslutning, da man gerne vil forsøge at konkurrere mere effektivt med blandt andet Apple.

Nyheden eksisterer dog stadig kun på rygtebasis. Samsung har ikke selv været ude at bekræfte en januar-lancering af Galaxy S9 – endnu i hvert fald.