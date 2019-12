AUTHOR :

Google Pixel 2 og Pixel 2 XL er officielt lanceret og kommer ikke til Danmark

Det er slut med rygter og gætterier, sløret er løftet officielt for Google Pixel 2 og Pixel 2 XL, og vi kan endelig få snablen ned i alle de faktuelle informationer vi higer efter.

Google Pixel 2 og Pixel 2 XL, er udover at være Googles nyeste smartphones på markedet, også forud installeret med Googles nyeste mobile OS, Android 8.0 Oreo. Begge smartphones er, som rygterne forudsagde, udstyret med en Qualcomm Snapdragon 835 processor, 4GB RAM, og mulighed for at vælge mellem 64GB eller 128GB lager. Hertil tilbyder Google ubegrænset online lager til billeder og video, som bestemt vil trække i den positive retning for mange.

Google Pixel 2 er udstyret med et 5 tommer AMOLED display med en Full HD opløsning på 1920 x 1080 pixels. Pixel 2 XL bygges med et 6 tommer POLED display og en Quad HD+ opløsning på 2880 x 1440 pixels.



Kameraet på Pixel 2 og Pixel 2 XL er det same, hvilket betyder et 8 megapixel kamera til de alt for populære selfies, som tilmed kan optage Full HD videoer i 1080p. På bagsiden finder vi et 12,2 megapixel kamera til billeder og videoer. Her får man også muligheden for at optage 4K video @ 30 fps.



De vigtigste punkter på kamerafronten er uden tvivl:



- 1/2.6-tommers 12 megapixels sensor

- f/1.8 aperture

- Dual-Pixel Autofokus

- Optisk billedstabilisering



Google Pixel 2 er udstyret med et 2700 mAh batteri, og Google Pixel 2 har også quick charge featuren, som gør du kan få op til 7 timers brug på under 15 minutters opladning.

Samme feature kommer naturligvis også på Pixel 2 XL, som har et større 3520 mAh batteri monteret.



Hvad med design og konstruktionen?

Google Pixel 2 og Pixel 2 XL bygges på en aluminium ramme, som ifølge producenten, afviser både støv og vand via deres IP67 certificering. Begge smartphones har en USB-C port, og udbydes i forskellige farvelader gående fra Just Black, Clearly White, Kinda Blue på Pixel 2, og Just Black og Black & White på Pixel 2 XL.



Google Pixel 2 kommer til at koste $649, mens Google Pixel 2 XL kommer til at koste $849.



Kommer de nye Google Pixel telefoner til Danmark?

Det korte svar er et rungende NEJ, hvilket bestemt ikke er nogen overraskelse. Som det ser ud til på nuværende tidspunkt, lanceres Pixel telefonerne kun i USA, Canada, Storbritannien. Tyskland, Australien og Indien, og senere inddrages Spanien, Singapore og Italien.