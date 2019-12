AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-03 12:14:53

Google Pixel 3 XL poserer for kameraet

Der florerer allerede flere billeder på nettet af den nye Google Pixel 3 XL smartphone og nu er der stødt flere billeder til.

De nyeste billeder af Google Pixel 3 XL smartphonen er stadig uvis hvor stammer fra, men vigtigst af alt de nåede online, så vi andre kan få glimt af hvad vi har i vente.

Den komplette liste over Pixel 3 XL er stadig ukendt, men flere medier omtaler den værende bygget med et 6,7 tommer display med en a QHD+ opløsning på 2960 x 1440 pixels.



Til at brødføde Google Pixel 3 XL telefonen, finder sandsynligvis en Qualcomm Snapdragon 845 processor samt 4GB RAM og 64GB internt lager, og option for udvidelse af lageret via microSD.

Google afholder deres pressevent for Pixel 3 og Pixel 3 XL i oktober, hvor vi får præsenteret alle de spændende specifikationer og officielle billeder.

